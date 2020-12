Tesla auf dem Vormarsch - nächster Meilenstein erreicht

Eigentlich erfülle Tesla bereits im September die Voraussetzungen für die Aufnahme in den renommierten Aktienindex. Doch die gute Nachricht blieb aus. Vier Quartalsgewinne in Folge waren offenbar nicht überzeugend genug für den Indexanbieter. Im Oktober legte Tesla mit dem fünften aufeinanderfolgenden Vierteljahr mit schwarzen Zahlen nach und übertraf die Erwartungen des Marktes. Die Aufnahme war daher nur eine Frage der Zeit. Am Montag schickte der Indexbetreiber S&P Dow Jones endlich die überfällige Meldung über die Ticker: Die Tesla-Aktie wird vor der Markteröffnung am 21. Dezember in den S&P 500 aufgenommen. Das hat den Tesla-Aktienkurs noch einmal beflügelt und risikobereite Anleger können mit einem Turbo von einem weiteren Anstieg der Aktie profitieren. Mit diesen preiswerten Papieren profitiert man von steigenden Notierungen: Turbo-Long mit der WKN JJ1DSX (JP Morgan, Hebel 4), Turbo-Long mit der WKN UE3QDV (UBS, Hebel 7) und ein defensiver Discount-Optionsschein Call mit der WKN HR2F02 (onemarkets, Cap bei 520 Dollar).

Unternehmenschef und Tech-Milliardär Elon Musk sowie die Aktionäre können sich freuen: Nachbörslich sprang der Kurs um über zehn Prozent an. Teslas Börsenwert klettert so auf fast 400 Mrd. Dollar. Damit zählt der Konzern nicht nur zu den wertvollsten Unternehmen der Wall Street, sondern ist auch der Konkurrenz längst enteilt. Die alte Garde um Fiat Chrysler, Ford und General Motors bringt zusammen lediglich 125 Mrd. Dollar auf die Waage.

Starke Präsenz

"Tesla ist das größte Unternehmen, das jemals den Aufstieg in den renommierten Index schaffte", erklärt Gil Shapira, Chefstratege beim Broker eToro. "Die direkte Aufnahme eines solches Schwergewichts dürfte den Indexbetreiber vor Herausforderungen stellen und könnte auch Folgen für die Indexentwicklung haben", so Shapira weiter. Ersten Prognosen zufolge wird Tesla zu den zehn größten Firmen im Leitindex zählen. Anders als der berühmte Dow Jones ist der S&P 500 nach Marktkapitalisierung gewichtet.

Der Index könnte auch von Tesla profitieren, denn mit Tesla rückt ein Unternehmen auf, das viel Fantasie bietet - trotz der bereits beeindruckenden Kursentwicklung. Joe Biden als künftiger US-Präsident setzt stark auf grüne Energie und neue Antriebsformen. Damit erhalten E-Autos und somit Tesla zusätzlichen Rückenwind, der Konzern gilt als einer der Hauptprofiteure der Wahl.

Tesla mit Technologievorsprung

Weltweit sieht es ähnlich aus: Auch in Europa und China haben die Regierungen das Thema Elektromobilität weit oben auf der Agenda. Mit der eigenen Batteriefertigung hat Tesla zugleich die Konkurrenz längst hinter sich gelassen und baut seinen technologischen Vorsprung aus. Konzern-Chef Elon Musk gilt als "Manufacturing Guy" und profitiert von der fortschreitenden Automatisierung in der Fertigung sowie neuen technologischen Entwicklungen. Seine ehrgeizigen Ziele treiben die Mannschaft an: Bis 2025 soll es ein Mainstream-Auto für 25.000 Dollar geben, bis 2030 will er rund 20 Millionen Autos verkaufen. Kosten runter, Stückzahlen rauf - die Rechnung könnte aufgehen und die Marge weiter verbessern.

