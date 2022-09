Bijou Brigitte - Alter Glanz kehrt zurück

Seitdem hat sich der Kurs des Papiers von damals rund 0,75 Euro auf etwa 1,38 Euro nahezu verdoppelt. Den Kursschub lösten vor allem die eindrucksvollen vorläufigen Halbjahreszahlen aus, die Anfang August gemeldet wurden. Auf vorläufiger Basis erzielte der Modeschmuckfilialist einen Umsatz von 131,3 Mio. Euro - ein Plus von 107 Prozent. Das Ergebnis vor Steuern drehte nach einem Verlust in Höhe von 27,2 Mio. Euro in der Vorjahresperiode nun deutlich in die Gewinnzone. Nach den ersten sechs Monaten 2022 stand ein Plus von 11,7 Mio. Euro auf der Habenseite. Bijou Brigitte stellt nun für das Gesamtjahr einen Umsatzsprung von 216 Mio. auf 280 Mio. bis 300 Mio. Euro in Aussicht. Das Vorsteuerergebnis soll zwischen nach 19,9 Mio. Euro im Vorjahr bei 20 Mio. bis 35 Mio. Euro landen. Das sind jeweils 20 Mio. Euro mehr, als zuletzt erwartet wurde. Dass die Spanne beim Gewinn weiterhin noch recht hoch ist, geht auf die nach wie vor unsichere Gemengelage zurück, die konkrete Prognosen erschwert. Grundsätzlich schaut das Management jedoch wieder recht zuversichtlich in die Zukunft. Firmenchef Roland Werner hat die Krise auch dazu genutzt, das Filialnetz neu zu organisieren. Insgesamt wurden europaweit mehr als 60 defizitäre Standorte dichtgemacht. Im Gegenzug bauen die Norddeutschen das stark wachsende Onlinegeschäft kräftig aus. Auch in der zweiten Jahreshälfte will Bijou verstärkt auf Digitalisierung setzen und unter anderem seine Social-Media-Aktivitäten ausbauen. Wer investiert ist, kann sich also entspannt zurücklehnen - und höchstens Teile der Gewinne mitnehmen (ISIN DE000LS8DS92).

Christian Scheid ist seit rund 18 Jahren als Wirtschafts- und Finanzjournalist tätig, davon seit circa zehn Jahren als freier Autor. Aktuell schreibt er für mehrere deutschsprachige Fachmagazine und -zeitungen in den Bereichen Aktien und Derivate, darunter Börse Online, Capital, Euro am Sonntag und Zertifikate // Austria. Per 1. Juli 2014 kehrte er zum ZertifikateJournal zurück, wo er bis Ende 2009 schon einmal tätig war und die damalige Österreich-Ausgabe des ZJ verantwortete.



