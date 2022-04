Erneute Hiobsbotschaft

Denn anders als erwartet hat der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) keine Positiv-Empfehlung für den Impfstoff gegeben. Stattdessen hat der CHMP Valneva eine weitere Liste von Fragen vorgelegt, in der zusätzliche Daten und weitere Begründungen für eine bedingte Marktzulassung gefordert werden. Die erneuten Verzögerungen treffen Valneva empfindlich, schließlich hatte das Management noch für April mit der Zulassung und ersten Auslieferungen des "Totimpfstoffs" gerechnet. Die österreichisch-fran¬zö¬sische Firma wollte 2022 Erlöse von 430 Mio. bis 590 Mio. Euro erzielen, davon 350 Mio. bis 500 Mio. Euro mit dem Impfstoff. Diese Ziele stehen nun in Frage. Valneva wird nun auf die Fragen des CHMP antworten. Wenn das Komitee die Antworten akzeptiert, "würde das Unternehmen mit einer bedingten Marktzulassung in diesem Quartal rechnen", gibt sich Valneva weiter zuversichtlich. "Wir sind enttäuscht, dass die EMA unsere Anträge bisher nicht als ausreichend angesehen hat", erklärte Valneva-CEO Thomas Lingelbach. "Wir sind nach wie vor fest entschlossen, gemeinsam mit den Aufsichtsbehörden auf eine Produktzulassung hinzuarbeiten. VLA2001 ist der einzige inaktivierte Covid-19-Impfstoffkandidat in Europa, und wir erhalten weiterhin jeden Tag Nachrichten von Menschen, die sich einen traditionelleren Impfstoffansatz wünschen." Während das Discount-Zertifikat aus ZJ 08.2022 interessant bleibt (ISIN AT0000A2Q9H0), sollten Anleger beim Turbo von HSBC aus ZJ 10.2022 die Reißleine ziehen (ISIN DE000HG1MJF7).

Christian Scheid ist seit rund 18 Jahren als Wirtschafts- und Finanzjournalist tätig, davon seit circa zehn Jahren als freier Autor. Aktuell schreibt er für mehrere deutschsprachige Fachmagazine und -zeitungen in den Bereichen Aktien und Derivate, darunter Börse Online, Capital, Euro am Sonntag und Zertifikate // Austria. Per 1. Juli 2014 kehrte er zum ZertifikateJournal zurück, wo er bis Ende 2009 schon einmal tätig war und die damalige Österreich-Ausgabe des ZJ verantwortete.



Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.