Umbau birgt Phantasie

"Durch die neue, vereinfachte Konzernstruktur wird Fresenius transparenter", sagte er auf der Hauptversammlung. Fresenius verliere Kom¬ple¬xität, aber nichts von seiner Substanz. Allerdings gebe es derzeit keine Pläne, den Anteil an der Dialyse-Tochter FMC zu reduzieren oder zu veräußern. Allerdings ist weiterhin geplant, FMC zu entkonsolidieren, damit sich Fresenius auf die Arzneisparte Kabi und die Klinikkette Helios konzentrieren könne. Beim Kapitalmarkttag in London hob Sen die Ziele für die Tochter Kabi für das laufende Jahr an und zeigte sich auch mittelfristig optimistischer. Angepeilt ist nun ein Umsatzplus aus eigener Kraft im mittleren einstelligen Prozentbereich, zuvor hatte ein niedrig bis mittlerer einstelliger Zuwachs im Plan gestanden. Die bereinigte Marge vor Zinsen und Steuern (Ebit) wird bei rund 14 Prozent erwartet. Hier wurde bisher für 2023 erwartet, rund einen Prozentpunkt unter dem Mittelfristziel von 14 bis 17 Prozent herauszukommen. Bis 2026 soll das obere Ende dieser Spanne erreicht werden. Der Ausblick der kompletten Fresenius-Gruppe sei davon unberührt, hieß es weiter. Vor allem der Ausbau des Geschäfts mit biotechnologisch hergestellten Nachahmerpräparaten sowie mit klinischer Ernährung und Medizintechnik das Wachstum von Kabi beschleunigen. Die Nachrichten kamen an der Börse gut an, auch für Zukunft birgt der Konzernumbau reichlich Phantasie, weshalb Bonus Cap-Zertifikate weiterhin Sinn machen. Wir empfehlen, das in ZJ 10.2023 vorgestellte Papier der HVB in eines von der DZ BANK zu "rollen" (ISIN DE000DW47BS4).

Christian Scheid ist seit rund 18 Jahren als Wirtschafts- und Finanzjournalist tätig, davon seit circa zehn Jahren als freier Autor. Aktuell schreibt er für mehrere deutschsprachige Fachmagazine und -zeitungen in den Bereichen Aktien und Derivate, darunter Börse Online, Capital, Euro am Sonntag und Zertifikate // Austria. Per 1. Juli 2014 kehrte er zum ZertifikateJournal zurück, wo er bis Ende 2009 schon einmal tätig war und die damalige Österreich-Ausgabe des ZJ verantwortete.



