Verbio-Aktie: Investmentstory ist intakt

Der Biosprithersteller leide unter dubiosen chinesischen Biodiesel-Importen, so die Experten. In diesem Punkt nehme der Druck auf die EU-Politik mehr denn je zu. Hauck Aufhäuser Investment Banking sieht sogar Kurspotenzial bis 74 Euro, das wäre ein Plus von 76 Prozent gegenüber dem aktuellen Niveau. Die Papiere des Bioenergieunternehmens seien eine der überzeugendsten Anlageideen der Veranstaltung, schrieb der zuständige Analyst in einer Studie anlässlich des "Stockpicker Summit", einer Investorenveranstaltung auf Mallorca. Mit dem jüngsten Kurssprung über die 35-Euro-Marke konnte sich die Aktie nicht nur stabilisieren, sondern es wurde ein erstes technisches Kaufsignal generiert. Der Biokraftstoffhersteller hatte seine gestiegenen Kosten zuletzt nicht mehr vollständig an seine Kunden weitergeben können. Dank gestiegener Absatzpreise stieg der Umsatz im ersten Halbjahr des Geschäftsjahrs 2022/23 zwar um ein Drittel auf mehr als eine Mrd. Euro, der operative Gewinn rutschte jedoch unter das Vorjahresniveau. Doch für die kommenden Monate rechnet das Management mit sinkenden Kosten und hält deshalb an seiner Jahresprognose fest. Diese sieht ein operatives Ergebnis von 300 Mio. Euro vor. Auch von dieser Warte aus betrachtet hat die Aktie also beträchtliches Aufholpotenzial, das mit einem Mini Future Bull von HVB onemarkets gehoben werden kann (ISIN DE000HC6DGL3). Der Hebel des Papiers liegt aktuell bei rund drei. Die langfristige Investmentstory ist im Rahmen der Energiewende ohnehin völlig intakt.

Christian Scheid ist seit rund 18 Jahren als Wirtschafts- und Finanzjournalist tätig, davon seit circa zehn Jahren als freier Autor. Aktuell schreibt er für mehrere deutschsprachige Fachmagazine und -zeitungen in den Bereichen Aktien und Derivate, darunter Börse Online, Capital, Euro am Sonntag und Zertifikate // Austria. Per 1. Juli 2014 kehrte er zum ZertifikateJournal zurück, wo er bis Ende 2009 schon einmal tätig war und die damalige Österreich-Ausgabe des ZJ verantwortete.



