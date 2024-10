Christian Scheid

Wechselbad der Gefühle

10.10.24 09:08 Uhr

Bayer hat in den Rechtsstreitigkeiten um angebliche Krebsrisiken glyphosathaltiger Unkrautvernichter in den USA einen weiteren Fall für sich entschieden. Eine Geschworenen-Jury hat in Philadelphia zu Gunsten des Agrarchemie- und Pharmakonzerns geurteilt. Bayer hat damit 14 der letzten 20 Fälle gewonnen.

Wer­bung