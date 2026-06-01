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DAX - Die großen Leitplanken

09.06.26 09:25 Uhr

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DAX 40
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Die großen Leitplanken

Der DAX® startete mit den erwarteten Kursabschlägen in die neue Handelswoche. Ausgehend vom Tagestief bei 24.427 Punkten konnten sich die deutschen Standardwerte allerdings erholen, sodass letztlich nur ein kleines Abwärtsgap (24.733 zu 24.756 Punkten) offenblieb. Dennoch bleibt es bei den zum Teil hektischen Kurssprüngen der letzten Wochen. Aus diesem Grund „zoomen“ wir etwas heraus und diskutieren die wirklich relevanten Chartmarken. Seit Mitte Januar hat das Aktienbarometer mehrfach bei 25.406/25.508 Punkten wichtige Hochs ausgeprägt – zuletzt Ende Mai/Anfang Juni. Erst ein Lüften dieses Deckels dürfte die aktuelle Seitwärtsphase beenden und ein neues Aufwärtsmomentum entfachen. Auf der Habenseite können Anlegerinnen und Anleger indes ein wichtiges Detail verbuchen. In der vergangenen Woche kam es zu einem konstruktiven Schnittmuster zwischen der 50- und der 200 Tage-Linie (akt. bei 24.215/24.180 Punkten). Die beiden gleitenden Durchschnitte machen also durchaus Mut – zumindest markieren die Glättungen einen massiven Rückzugsbereich auf der Unterseite.

DAX® (Daily)

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²



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