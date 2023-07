Die meistgehandelten Produkte: Bullen setzen auf Sartorius und Siemens

onemarkets Blog

Der DAX ® notiert am Vormittag bei ca. 16030 Punkten und ist somit in negativem Terrain. Die Leitindizes der USA S&P500®, DowJones® und Nasdaq® sind am Unabhängigkeitstag im vorbörslichen Handel leicht negativ. Auffällige Aktivität im Zertifikatehandel gab es bei der Vonovia SE. Die Anleger wollen an der möglichen Fortsetzung der Erholungsrally teilnehmen.

Der DAX® notiert am Vormittag bei ca. 16030 Punkten und ist somit in negativem Terrain. Die Leitindizes der USA S&P500®, DowJones® und Nasdaq® sind am Unabhängigkeitstag im vorbörslichen Handel leicht negativ.

Auffällige Aktivität im Zertifikatehandel gab es bei der Vonovia SE. Die Anleger wollen an der möglichen Fortsetzung der Erholungsrally teilnehmen. Bei der Sartorius AG glauben einige Anleger an eine Erholung des Kurses nach einem Einbruch verursacht durch eine Gewinnwarnung vor zwei Wochen. Wie schon in den vergangenen Tagen sind Call-Positionen auf die Aktien der Siemens AG und der Rheinmetall AG beliebt.

Nicht vergessen:

Unter Webinare – HypoVereinsbank onemarkets können Sie sich für die kostenlose Webinar-Serie „Chart-Talk – Martin Utschneider und Dominik Auricht über DAX, Dow & Co.“ anmelden.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Put HC5QNX 7,59 16071,97 Punkte 16802,874779 Punkte 21,21 Open End DAX ® Call HC7UVS 2,20 16071,97 Punkte 15917,790139 Punkte 83,22 Open End DAX ® Put HC5PA8 17,07 16071,97 Punkte 17762,276931 Punkte 9,40 Open End DAX ® Call HC7BTS 4,96 16071,97 Punkte 15603,010027 Punkte 32,35 Open End Vonovia SE Call HC5C8R 0,56 18,855 EUR 13,420992 EUR 3,40 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 04.07.2023; 11:15 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Siemens AG Call HC6XGN 1,18 147,22 EUR 150,00 EUR 12,51 13.03.2024 Sartorius AG Call HC7Q4H 5,94 321,80 EUR 350,00 EUR 5,45 18.12.2024 S&P500 Call HC7JFL 6,31 4448,93 Punkte 4200,00 Punkte 6,48 17.12.2024 DAX ® Call HC0XP7 32,56 16051,00 Punkte 13100,00 Punkte 4,93 12.12.2023 DAX ® Put HC7H5U 2,23 16051,00 Punkte 16000,00 Punkte 72,19 15.08.2023

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 04.07.2023; 11:40 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX ® Put HC292Q 16,76 16050,83 Punkte 16616,484009 Punkte -15 Open End Rheinmetall AG Long HC377X 4,12 254,70 EUR 243,55603 EUR 8 Open End Rheinmetall AG Long HC3M0Q 6,33 254,70 EUR 239,358755 EUR 6 Open End Rheinmetall AG Long HC4BYQ 8,51 254,70 EUR 188,973649 EUR 3 Open End Credit Agricole S.A. Long HC4LQW 9,72 10,90 EUR 8,201112 EUR 3 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 04.07.2023; 12:00 Uhr

Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Die meistgehandelten Produkte: Bullen setzen auf Sartorius und Siemens erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).