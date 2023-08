Die meistgehandelten Produkte: NVIDIA-Calls weiterhin gefragt – Powell-Rede im Fokus

onemarkets Blog

Nach dem gestrigen gescheiterten Erholungsversuch einiger Indizes sind die europäischen und US-amerikanischen Leitindizes wieder auf dem Wochenanfangsniveau. Der DAX® ist leicht positiv in den Tag gestartet. Bei den meistgehandelten Produkten überwiegen derzeit die Short-Positionen. Die amerikanischen Märkte bewegen sich im Vorhandel seitwärts. Die Marktteilnehmer erwarten Powell’s Rede beim Jackson Hole Symposium für neue Impulse. Auf den Nasdaq® wurde ein Put-Optionsschein mit hohem Volumen gehandelt.

Obwohl der Kurs von NVIDIA Corp. gestern die positiven Ergebnisse nicht in einen weiteren Anstieg des Kurses umsetzen konnte und im Laufe des Tages Gewinne abgeben musste, werden weiterhin vermehrt Call-Optionsscheine gehandelt.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Put HC8N9E 0,48 15672,50 Punkte 16102,804484 Punkte 32,32 Open End DAX ® Call HC59SJ 6,24 15672,50 Punkte 15091,248947 Punkte 25,28 Open End DAX ® Call HC5J88 3,73 15672,50 Punkte 15347,190793 Punkte 42,11 Open End DAX ® Put HC8XQS 6,94 15672,50 Punkte 16350,517824 Punkte 22,51 Open End DAX ® Put HB157E 29,22 15672,50 Punkte 18597,878445 Punkte 5,37 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 25.08.2023; 12:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Nasdaq® Put HC88J2 4,67 14816,441918 Punkte 15000,00 Punkte 29,32 17.10.2023 DAX ® Put HC884U 3,36 15690,50 Punkte 15700,00 Punkte 46,77 17.10.2023 DAX ® Call HC8WDC 2,37 15690,50 Punkte 16300,00 Punkte 66,38 14.11.2023 NVIDIA Corp. Call HC43PK 7,06 474,04 USD 400,00 USD 6,24 13.09.2023 NVIDIA Corp. Call HC5TVS 8,41 474,04 USD 480,00 USD 5,24 19.06.2024

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 25.08.2023; 12:20 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX ® Short HC01NG 2,80 15697,50 Punkte 16924,268262 Punkte -6 Open End DAX ® Short HC292L 1,71 15697,50 Punkte 16402,165711 Punkte -10 Open End DAX ® Short HC65NK 4,58 15697,50 Punkte 15934,722391 Punkte -25 Open End DAX ® Long HC3TKM 4,74 15697,50 Punkte 14843,850535 Punkte 10 Open End DAX ® Long HC8E7T 3,76 15697,50 Punkte 15311,371635 Punkte 25 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 25.08.2023; 12:35 Uhr

