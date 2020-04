Tipp des Tages: Knock-out-Call auf eBay

€uro am Sonntag

Infolge von Corona sind die Geschäfte in vielen Ländern geschlossen, Shoppingtouren fallen aus. Es bleibt mehr Zeit zum Räumen und Stöbern in den eigenen vier Wänden. Dabei taucht vieles auf, was nicht mehr gebraucht wird, der Handel mit Secondhand-Ware blüht auf. Ein Nutznießer ist eBay . Die Zahl der Angebote steigt deutlich an.

Sich auf das Brauchbare zu konzentrieren, darauf zielen auch die Hedgefonds Elliott Management und Starboard ab. Sie sind seit Längerem bei eBay engagiert und verfolgen dort ein klares Ziel: ausmisten und verborgenen Wert heben. Sie glauben, dass der Bereich "Marktplatz" die Kernkompetenz ist. Die Marke ist stark und zählt zu den führenden weltweit. Um das volle Potenzial dieses Bereichs zu heben, soll sich eBay von anderen Bereichen trennen. Der erste Schritt dazu ist schon getan. Der Ticketvermarkter Stubhub wurde gerade für 4,1 Milliarden Dollar an den Schweizer Konkurrenten Viagogo verkauft.

Nun könnte der Verkauf des Kleinanzeigengeschäfts folgen. Den Wert beziffern Analysten auf acht bis zwölf Milliarden Dollar. Finanzinvestoren, aber auch namhafte Medienunternehmen haben bereits großes Interesse signalisiert.

Im Aktienkurs spiegelt sich davon wenig. Zieht man vom aktuellen Börsenwert zwölf Milliarden Dollar ab, den oberen taxierten Preis für die Kleinanzeigensparte, sowie die vier Milliarden, die aus dem Verkauf von Stubhub zugeflossen sind, bleiben zwölf Milliarden Dollar für den Bereich Marktplatz. Der hat laut Geschäftsbericht 2019 einen operativen Gewinn von 2,8 Milliarden Dollar erwirtschaftet. Das neue Stammgeschäft wird demnach mit weniger als dem Fünffachen bewertet. Beim Verkauf von Stubhub erzielte eBay hingegen einen Gewinnmultiplikator von über 20. Die Lücke zeigt das Potenzial, das in der Aktie steckt.

Es kann auf drei Arten gehoben werden. eBay wird die freien Mittel unter anderem in Aktienrückkäufe stecken, das schiebt den Kurs an. Kann das Unternehmen das Wachstum beschleunigen, wird die Aktie dem überproportional folgen. Letztlich ist eBay mit der tiefen Bewertung ein Übernahmekandidat. Dass es im Februar Gespräche mit dem amerikanischen Börsenbetreiber Intercontinental Exchange gegeben hatte, belegt diese Option.

Mit dem ausgesuchten Knock-out-Call können spekulative Anleger das Potenzial hebeln. Der Abstand zur Knock-out-Schwelle ist recht hoch. Gleichwohl kann das Produkt hohe Verluste bringen. Anleger beachten den Stoppkurs.

Knock-out-Call auf eBay



Emittent: Société Générale

ISIN: DE 000 CL7 XXW 5

Laufzeit: endlos

Kurs K.-o.-Call am 20.04.2020: 1,01 €

Bezugsverhältnis: 0,1

Basispreis variabel: 26,92 $

K.-o.-Schwelle: 27,71 $

Hebel: 3,5

Abstand zum K.-o.: 26,6 %

Währungsrisiko: Ja

Stop-Loss-Basiswert: 29,70 $













