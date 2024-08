Fortsetzung der Sommerrally?

Hebelzertifikate-Trader Stephan Feuerstein

In der abgelaufenen Woche schauten die Anleger gespannt auf einen kleinen Skiort im US-Bundesstaat Wyoming. So trafen sich in "Jackson Hole" die Spitzen der Notenbanken, womit dieses Event unter der besonderen Beachtung der Marktteilnehmer stand. Mit der vielfach erwarteten Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell wurden die Erwartungen nicht enttäuscht!

Augen auf den Arbeitsmarkt gerichtet!

Während die US-Notenbank in den vergangenen Monaten immer wieder besonders die Bekämpfung der Inflation in den Fokus rückte, kam es nun zu einer Schwerpunktverlagerung. So rückt nun offensichtlich die Förderung eines starken US-Arbeitsmarktes mehr ins Blickfeld. Dies lässt darauf schließen, dass man das "soft landing" weiterhin als Ziel verfolgt. Dabei soll trotz hoher Zinsen eine Abschwächung der Konjunktur in eine Rezession vermieden werden. Die Anleger gehen nun davon aus, dass die US-Notenbank im September erstmals die Zinsen um 25 Basispunkte senken wird. Gespannt darf man aber darauf sein, wie die Einstellung in den verbleibenden Monaten des Jahres sein wird. Sollte die Inflation weiter rückläufig sein, könnte die FED das wirtschaftliche Wachstum in den USA auch über den September hinaus weiter stimulieren. Die sollte am Aktienmarkt zu weiter steigenden Notierungen führen.

Was macht die US-Wirtschaft?

Gespannt darf man daher auf die kommenden US-Konjunkturdaten und dabei vor allem auch auf den US-Arbeitsmarktbericht sein. Sofern die Inflation weiterhin rückläufig bleibt, könnte die US-Notenbank auch noch weitere Zinssenkungen im restlichen Jahresverlauf ins Auge fassen. Dies sollte die Rally am Aktienmarkt weiter unterstützen. Allerdings dürfte eine Patt-Situation im US-Wahlkampf auch die Bewegungen des Aktienmarktes kurz vor der US-Wahl im November eingrenzen. Es wäre unter diesem Gesichtspunkt nicht überraschend, wenn sich der Aktienmarkt im Oktober eine Pause gönnen würde.

Stephan Feuerstein ist Chefredakteur des Börsenbriefes Hebelzertifikate-Trader. Bereits seit Anfang der 90er Jahre beschäftigt er sich mit dem Thema Börse, speziell der Technischen Analyse. Infos: www.hebelzertifikate-trader.de Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.