Gold und Silber lieb ich sehr …

Schließlich ist viel passiert, was sich nicht unbedingt positiv auf den Aktienmarkt ausgewirkt hat. Neben dem Krieg in der Ukraine, dem Auslaufen der Pandemie-Beschränkungen hierzulande als auch zuletzt überraschend in China, den durch die Lockdowns behinderten Lieferketten gab es viele Einflüsse, die sich natürlich auch in den Notierungen an der Börse niedergeschlagen haben. Mit dem Start ins neue Jahr scheint der Markt demonstrieren zu wollen, dass es nun wieder aufwärts geht. Zumindest machen die ersten Handelstage im neuen Jahr Hoffnung auf ein Ende des Bärenmarktes.

Erfreuliche Daten beflügeln den Aktienmarkt

Die US-Arbeitsmarktzahlen, welche in der vergangenen Woche veröffentlicht wurden, wurden von den Anlegern positiv aufgenommen. So nahm die Zahl der Beschäftigten zwar zu, allerdings fiel der Anstieg auch nicht zu deutlich aus, womit sich daraus auch kein weiterer Druck auf die US-Notenbank ergibt. Diesbezüglich bleibt es auch im neuen Jahr spannend, wie sich einerseits die Inflation, andererseits die Zinsen entwickeln werden. So hat der US-Leitzins nach den deutlichen Steigerungen der vergangenen Monate allmählich den Zielkorridor der US-Notenbank erreicht. Mit einer Verzögerung von rund einem halben Jahr reagiert auch die Inflation in der Regel auf die Maßnahmen der Notenbanken. Sollte dies aktuell zutreffen, wäre in den kommenden Monaten eine Entspannung bei den Preissteigerungen zu erwarten. Dies wiederum könnte sich dann auch positiv auf die Entwicklung am Aktienmarkt niederschlagen.

Gefragte Edelmetalle

Der Goldpreis war in der vergangenen Woche nach dem Arbeitsmarktbericht gefragt und setzt damit den bereits im November begonnenen Aufwärtstrend weiter fort. Insgesamt profitieren die Edelmetalle von einem sehr starken saisonalen Muster, das zumindest bis Mitte Januar weiter anziehende Notierungen in Aussicht stellt. Passt das Umfeld, dehnt sich dieser saisonale Anstieg meist um einige Wochen weiter aus. Neben Gold und Silber zeigt sich auch der Platinpreis einmal mehr mit einem sehr deutlichen Anstieg über den Jahreswechsel. Insofern sollte Gold, Silber und Platin vorerst weiter glänzen! Aus saisonaler Sicht bietet es sich daher an, über den Jahreswechsel auf steigende Edelmetallpreise zu setzen. Im Hebelzertifikate-Trader haben wir daher im Dezember eine Turbo-Long-Position auf Platin (WKN VP2ZDT) eröffnet, die aktuell immer noch interessant ist. Vor allem, sollte sich einmal mehr das bis zum April ausgedehnte saisonale Muster ergeben.

Stephan Feuerstein

Stephan Feuerstein ist Chefredakteur des Börsenbriefes Hebelzertifikate-Trader. Bereits seit Anfang der 90er Jahre beschäftigt er sich mit dem Thema Börse, speziell der Technischen Analyse. Infos: www.hebelzertifikate-trader.de