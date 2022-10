Interessante Signale aus China!

Xi hat in den vergangenen Jahren seine Macht weiter gestärkt, so dass er nach der erneuten Wahl nun mächtiger denn je ist. Erneut hat Xi weitere Regierungsstellen mit loyalen Wegbegleitern besetzt. Politiker, welche einem gemäßigteren Kurs standen, wurden entsprechend ausgetauscht. Damit steigen auch die Sorgen an den Aktienmärkten!

Chinesische Aktien brechen ein!

Die kompromisslose und aggressive Politik wird Xi damit weiterführen, die er bereits in den ersten beiden Amtsperioden verfolgt hat. Damit rechnen immer mehr Anleger mit einem erneuten Wirtschaftskrieg zwischen den USA und China. An den Börsen waren chinesische Aktien zum Wochenauftakt auch die klaren Verlierer. Titel wie Baidu, Tencent oder Alibaba gaben dabei zweistellig an Wert ab. Aufgrund der Fortsetzung der Politik unter dem alten und neuen Amtsinhaber dürfte der Trend nach unten noch nicht beendet sein.

Weiter steigende Zinsen - Gefahr für den Aktienmarkt?

Am kommenden Donnerstag wird die Europäische Zentralbank den Leitzins erneut um voraussichtlich weitere 75 Basispunkte anheben. Vor der letzten Zinsänderung gab es noch nie einen solch großen Schritt. Dennoch dürften die Aktienmärkte davon wenig beeindruckt sein. Schließlich rechnet die Mehrheit mit dieser Änderung, so dass diese bereits in den Kursen eingepreist ist. Weitere Zinsanhebungen werden in den kommenden Monaten folgen. Schließlich hat sich die EZB nach zögerlichem Verhalten nun die Bekämpfung der Inflation auf die Fahne geschrieben. Aufgrund des nach wie vor deutlichen Unterschieds zwischen dem aktuellen Zins sowie der momentanen Inflationsrate wird es noch etwas dauern, bis die Geldhüter wieder zu einer expansiveren Vorgehensweise wechseln werden. Dennoch können die Aktienmärkte durchaus weiter nach oben klettern. Schließlich hält der Bärenmarkt nun schon viele Monate an. Aus saisonaler Sicht darf man sich nun bis Ende des Jahres auf einen positiven Ausblick an den Aktienmärkten freuen. Insofern ergeben sich für eine "Jahresendrally" derzeit durchaus interessante Einstiegsmöglichkeiten. So zeigt sich aktuell beispielsweise die Aktie von SAP mit ersten Signalen, welche den Beginn eines neuen Aufwärtstrends andeuten. Im Hebelzertifikate-Trader haben wir zuletzt eine gehebelte Long-Position (Turbo Open-End Long, WKN MD887K) auf das Walldorfer Unternehmen aufgebaut. Sollten die am Dienstag anstehenden Quartalszahlen überzeugen, ist von weiteren Kaufsignalen auszugehen!

Stephan Feuerstein ist Chefredakteur des Börsenbriefes Hebelzertifikate-Trader. Bereits seit Anfang der 90er Jahre beschäftigt er sich mit dem Thema Börse, speziell der Technischen Analyse. Infos: www.hebelzertifikate-trader.de