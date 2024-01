Steigt der Aktienmarkt bis zur US-Wahl weiter an?

Hebelzertifikate-Trader Stephan Feuerstein

Während die US-Aktienindizes weiter nach oben klettern, kann der DAX hierzulande derzeit nicht mithalten. So verläuft dieser im Rahmen dessen, was die Saisonalität für den Börsenmonat Januar erwarten lässt. Diese uneinheitliche Tendenz könnte im Februar zu einem kleinen Rücksetzer übergehen. Von Mitte März bis Ende April zeigt der jahreszeitliche Verlauf dann wieder ein positives Muster.

Da waren es nur noch zwei!

Im Vorfeld der Vorwahl zum Kandidaten der Republikaner um das Amt des US-Präsidenten hat Floridas Gouverneur Ron DeSantis am Wochenende das Handtuch geworfen. Damit bleiben Nikki Haley und Donald Trump als Kandidaten der republikanischen Partei. Man darf nun ganz besonders gespannt darauf sein, wie Haley in New Hampshire abschneiden wird. Schließlich hat die ehemalige Gouverneurin von South Carolina ihr Programm ganz besonders auf New Hampshire konzentriert. Siegt auch hier Trump mit ordentlichem Vorsprung, dürfte er als interner Gewinner feststehen. Einzig die Option, Vizepräsidentin zu werden, könnte Haley noch vor einer vorzeitigen Aufgabe abhalten.

Abschnitt der Unsicherheit

In Europa stellt man sich allmählich auf die Möglichkeit einer zweiten Amtszeit Trumps ein. Die Erfahrung aus seiner ersten Präsidentschaft macht die Sache allerdings nicht einfacher, da Trumps Politik vor allem impulsiv und protektionistisch war. Für Europa dürften weitere vier Jahre Trump daher vor allem teurer werden!

An der Börse wird nicht die Gegenwart gehandelt!

Bekanntlich wird an der Börse die Zukunft gehandelt. Sollten sich die Anzeichen für eine weitere Präsidentschaft Trumps verdichten, dürften auch die Märkte darauf reagieren. Die US-Wahl im November könnte die Kurse daher bereits deutlich im Vorfeld bewegen. Das letzte Mal ging es nach der Wahl Trumps steil nach oben. Man darf gespannt sein, ob die Bewegung dieses Mal bereits vor der Wahl stattfinden wird!

