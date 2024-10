Welchen Impuls bringt die US-Wahl?

Hebelzertifikate-Trader Stephan Feuerstein

Die Quartalszahlensaison hat begonnen. Die US-Banken, welche bereits die Daten zum abgelaufenen Jahresviertel vorgelegt haben, konnten bislang überzeugen.

Nun nimmt die Quartalszahlensaison in den kommenden Tagen erst so richtig an Fahrt auf, so dass auch die heimischen DAX-Werte allmählich ihre Ergebnisse präsentieren werden. Diese darf man durchaus mit Spannung erwarten, da sich die Aktienmärkte nach dem Rücksetzer Anfang August in einer Rally befinden. Dabei richtet sich der Blick auch immer mehr auf die in rund zwei Wochen anstehende Wahl des US-Präsidenten!

Rally im fortgeschrittenen Stadium!

Durchaus bemerkenswert ist die Kursstärke, welche den Aktienmarkt in den letzten Wochen erfasst hat. Dies mag natürlich auch an dem Szenario weiter fallender Zinsen in Europa und den USA liegen, auffallend ist aber, dass die Rally in dem saisonal schlechtesten Zeitabschnitt erfolgt ist. Mit dem Beginn des vierten Quartals dreht die Saisonalität ins Positive. Man darf daher gespannt sein, ob sich die Aktienmärkte im letzten Jahresviertel wieder an der jahreszeitlichen Kurve orientieren und weiter nach oben streben.

Trump Favorit der Anleger

Auch wenn viele Anleger sich nicht den Aussagen von Donald Trump anschließen, erwartet man doch, dass er (wie bereits 2016) nach einem Wahlsieg eine erneute Kursrally hervorbringen wird. So dürften Schutzzölle und Steuersenkungen kurzfristig einen positiven Impuls mit sich bringen. Mittelfristig bleibt aber abzuwarten, ob damit nicht die Inflation wieder entfesselt wird. Ebenfalls ist davon auszugehen, dass die angekündigten Maßnahmen des Ex-Präsidenten die Staatsverschuldung deutlich nach oben klettern lässt, was sich mittel- bis langfristig ebenfalls als Problem erweisen könnte. Da sich Trump und Harris bis zum Schluss ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern, darf man ganz besonders gespannt sein, wer am 5. November das Rennen machen wird! Sollte es Trump sein, könnte es zunächst tatsächlich zu einer Fortsetzung der Rally kommen, welche die Aktienkurse seit Anfang August steil nach oben klettern lässt.

Vorsicht vor den japanischen Zinsen!

Im Zuge des aktuellen Optimismus etwas in den Hintergrund geraten ist der Auslöser des Kursrutsches von Anfang August. Damals hatte die japanische Notenbank den Leitzins angehoben und für kurzfristige Verwerfungen an den Märkten gesorgt. Da der aktuelle japanische Premierminister bereits vor dem Start in sein Amt die expansive Geldpolitik seiner Vorgänger kritisiert hat, ist es nicht unwahrscheinlich, dass dies nicht die letzte Zinsanhebung der Bank of Japan war. Sollten die Zinszügel weiter angezogen werden, dürfte dies zu erneuten Turbulenzen an den Märkten führen!

Stephan Feuerstein ist Chefredakteur des Börsenbriefes Hebelzertifikate-Trader. Bereits seit Anfang der 90er Jahre beschäftigt er sich mit dem Thema Börse, speziell der Technischen Analyse. Infos: www.hebelzertifikate-trader.de