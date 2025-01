Hebelzertifikate-Trader Stephan Feuerstein

Wie weit reicht das DeepSeek-Beben?

28.01.25 08:37 Uhr

Der steile Trend an den Aktienmärkten wurde in den vergangenen Monaten vor allem durch das Thema "Künstliche Intelligenz" angetrieben. Unternehmen, welche damit in Verbindung gebracht wurden, konnten sich über deutliche Kurssteigerungen ihres Aktienkurses freuen.

Wer­bung