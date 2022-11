Zertifikate Awards: finanzen.net holt mit App den ersten Platz - "Das Google unter den Finanz-Apps"

Erstmals wurden im Rahmen der Veranstaltung nicht nur in zehn Kategorien Auszeichnungen für die besten Anbieter und Produkte im Markt für Retail-Derivate vergeben, sondern eine Fachjury bewertete auch den Service anderer Dienstleister auf dem Markt für Strukturierte Wertpapiere.

So eroberte finanzen.net in der Rubrik "Bestes Zertifikate-Portal" einen hervorragenden zweiten Platz. Damit gehört Deutschlands größtes Finanzportal zu den drei wichtigsten Portalen für Informationen zu Zertifikaten. Die Juroren lobten in diesem Zusammenhang insbesondere den übersichtlichen Aufbau und die gut durchdachten Filterfunktionen für die Produktauswahl. Darüber hinaus erwähnten die Experten auch die Ladegeschwindigkeit und die Reichweite der Seite positiv.

finanzen.net-App ist "Das Google unter den Finanz-Apps"

Den ersten Platz sahnte finanzen.net in der Rubrik beste Finanz-App ab. Die App, die für Android- und iPhone-Geräte und iPads kostenlos zum Download zur Verfügung steht, wurde von einem Juroren als "Google unter den Finanz-Apps" bezeichnet. Sie sei der erste Zugang für den schnellen Marktüberblick, lobte die Fachjury. Dabei hob sie insbesondere die komfortable Bedienbarkeit und übersichtliche Benutzerführung hervor. Zudem punktete die finanzen.net-App mit einer starken Nachrichtenversorgung und umfassenden Kursübersichten zu allen relevanten Marktsegmenten.

finanzen.net hat es damit als einziger Anbieter geschafft, sich sowohl mobil als auch stationär unter den Top-3-Portale zu platzieren.

