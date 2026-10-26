Meta Platforms – Tiefrote Handelswoche
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Videocast – Meta Platforms: Tiefrote Handelswoche
Meta Platforms – Tiefrote Handelswoche
Montag, 26. Oktober 2026
Nach dem Kurseinbruch vom Donnerstag hat die Aktie von Meta Platforms zum Wochenschluss weitere 1% auf 642,62 USD verloren.
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Rückblick: Meta Platforms hatte am Mittwochabend die Zahlen zum dritten Quartal präsentiert, worauf es am Donnerstag zu Kursverlusten von rund 7% kam. Im Tief ging es am Freitag sogar bis auf 633,27 USD zurück, ehe sich die Notierungen knapp oberhalb des doppelten Halts aus der langfristigen 200- und der mittelfristigen 100-Tage-Linie stabilisieren konnten. Zum Handelsschluss (642,62 USD) stand auf Wochensicht dennoch ein deutliches Minus von 9,4% zu Buche.
Ausblick: Die Aktie von Meta Platforms ist in der vergangenen Woche in den Bereich des offenen Gaps vom 9. September zurückgefallen. Auf diesem Niveau rücken nun gleich mehrere wichtige Chartmarken in den Fokus. Das Long-Szenario: Kommt es jetzt zu einer Erholung, müssten zunächst die Januar-Abwärtstrendgerade (650,00 USD) und die kurzfristige 50-Tage-Linie (663,81 USD) per Tagesschluss zurückerobert werden. Darüber haben sich das Juli- und das April-Hoch bei 686,00 USD bzw. 691,52 USD erneut bei den Widerständen einsortiert. Zudem sollte bei 697,52 USD das offene Gap vom Donnerstag geschlossen werden, bevor oberhalb von 700,00 USD die nächste Hürde am Zwischentief vom 28. September bei 713,19 USD zu finden wäre. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite richten sich die Blicke hingegen auf die lang- und die mittelfristige Trendlinie (632,53 USD bzw. 630,81 USD). Wird diese Unterstützung unterboten, könnte das Gap vom 9. September mit einem Rücksetzer auf 613,48 USD vollständig geschlossen werden. Danach würde rund um die 600-Dollar-Marke eine weitere Lücke warten, ehe ein Test des November-Tiefs aus dem Vorjahr bei 581,25 USD denkbar wäre.
|Produkt (Call)
|WKN
|SL/KO/Strike*
|Hebel
|Open End Turbo Call
|UM43GY
|460,88
|3,51
|Open End Turbo Call
|UP0W5Q
|531,64
|5,70
|Produkt (Put)
|WKN
|SL/KO/Strike*
|Hebel
|Open End Turbo Put
|UJ0P3D
|821,71
|3,54
|Open End Turbo Put
|WB2DZ7
|752,77
|5,72
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
|Entwicklung
|Tag
|-0,96%
|5 Tage
|-9,40%
|20 Tage
|-14,51%
|52 Wochen
|-12,97%
|im Oktober
|-11,38%
|im Jahr 2026
|-2,65%
|Hoch- / Tiefpunkte
|52-Wochenhoch
|779,82
|Abstand zum 52-Wochenhoch
|-17,59%
|52-Wochentief
|520,26
|Abstand zum 52-Wochentief
|23,52%
|Allzeithoch
|796,25
|Abstand zum Allzeithoch
|-19,29%
|Trend
|200-Tage-Linie
|632,53
|Abstand 200-Tage-Linie
|1,60%
|Status (langfristig)
|aufwärts
|100-Tage-Linie
|630,81
|Abstand 100-Tage-Linie
|1,87%
|Status (mittelfristig)
|aufwärts
|50-Tage-Linie
|663,81
|Abstand 50-Tage-Linie
|-3,19%
|Status (kurzfristig)
|abwärts
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.