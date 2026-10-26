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Meta Platforms – Tiefrote Handelswoche

In eigener Sache

Nach dem Kurseinbruch vom Donnerstag hat die Aktie von Meta Platforms zum Wochenschluss weitere 1% auf 642,62 USD verloren.

Passende Call Turbos Passende Put Turbos Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Meta Platforms-7-Monats-Chart Stand: 26.10.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

Rückblick: Meta Platforms hatte am Mittwochabend die Zahlen zum dritten Quartal präsentiert, worauf es am Donnerstag zu Kursverlusten von rund 7% kam. Im Tief ging es am Freitag sogar bis auf 633,27 USD zurück, ehe sich die Notierungen knapp oberhalb des doppelten Halts aus der langfristigen 200- und der mittelfristigen 100-Tage-Linie stabilisieren konnten. Zum Handelsschluss (642,62 USD) stand auf Wochensicht dennoch ein deutliches Minus von 9,4% zu Buche.

Ausblick: Die Aktie von Meta Platforms ist in der vergangenen Woche in den Bereich des offenen Gaps vom 9. September zurückgefallen. Auf diesem Niveau rücken nun gleich mehrere wichtige Chartmarken in den Fokus. Das Long-Szenario: Kommt es jetzt zu einer Erholung, müssten zunächst die Januar-Abwärtstrendgerade (650,00 USD) und die kurzfristige 50-Tage-Linie (663,81 USD) per Tagesschluss zurückerobert werden. Darüber haben sich das Juli- und das April-Hoch bei 686,00 USD bzw. 691,52 USD erneut bei den Widerständen einsortiert. Zudem sollte bei 697,52 USD das offene Gap vom Donnerstag geschlossen werden, bevor oberhalb von 700,00 USD die nächste Hürde am Zwischentief vom 28. September bei 713,19 USD zu finden wäre. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite richten sich die Blicke hingegen auf die lang- und die mittelfristige Trendlinie (632,53 USD bzw. 630,81 USD). Wird diese Unterstützung unterboten, könnte das Gap vom 9. September mit einem Rücksetzer auf 613,48 USD vollständig geschlossen werden. Danach würde rund um die 600-Dollar-Marke eine weitere Lücke warten, ehe ein Test des November-Tiefs aus dem Vorjahr bei 581,25 USD denkbar wäre.

Meta Platforms-5-Jahres-Chart Stand: 26.10.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Optionsscheine); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest

Stand: 26.10.2026, 7:00 Uhr

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Entwicklung Tag -0,96% 5 Tage -9,40% 20 Tage -14,51% 52 Wochen -12,97% im Oktober -11,38% im Jahr 2026 -2,65% Hoch- / Tiefpunkte 52-Wochenhoch 779,82 Abstand zum 52-Wochenhoch -17,59% 52-Wochentief 520,26 Abstand zum 52-Wochentief 23,52% Allzeithoch 796,25 Abstand zum Allzeithoch -19,29% Trend 200-Tage-Linie 632,53 Abstand 200-Tage-Linie 1,60% Status (langfristig) aufwärts 100-Tage-Linie 630,81 Abstand 100-Tage-Linie 1,87% Status (mittelfristig) aufwärts 50-Tage-Linie 663,81 Abstand 50-Tage-Linie -3,19% Status (kurzfristig) abwärts Meta Platforms-Trend-Chart Stand 26.10.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung. Geschrieben von: Prime Quants