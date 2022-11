Tagesausblick für 22.11. DAX pausiert. Ölpreis bricht ein!

Unternehmen im Fokus

Bei Atoss Software sorgen neue Spekulationen um eine Übernahme für Kursgewinne. Die Lufthansa-Tochter Eurowings plant die Kapazitäten in Berlin zu erweitern. Zudem bestätigte die Lufthansa bis Ende 2023 konzernweit rund 20.000 neue Mitarbeiter:innen einzustellen. Die Aktie schloss heute unverändert. HelloFresh startete nach positiven Analystenkommentaren mit einem deutlichen Plus in den Handelstag. Im weiteren Verlauf gab das Papier die Tagesgewinne jedoch vollständig wieder ab. Die Rohstahlproduktion ist im Oktober erneut zweistellig gesunken. Die Aktien von Salzgitter und ThyssenKrupp reagierten mit Kursabschlägen. Uniper bestätigte den Ausbruch über die Widerstandsmarke von EUR 5 und verbesserte sich heute um rund ein Fünftel. In den USA wurde der Führungswechsel bei Walt Disney mit einem kräftigen Kursaufschlag quittiert. Ebenfalls freundlich starteten die Aktien von Amgen und Monster Beverages in den Handel. Dicke Minuszeichen gab es in den ersten Handelsstunden hingegen bei den Aktien von Lucid, PayPal und Tesla.