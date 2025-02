Trading Idee: DAX bleibt Aufwärtstrend treu

Trading Idee

Der DAX konnte den 10er-EMA im Tageschart in den vergangenen Tagen erfolgreich verteidigen und nach dem jüngsten Rücksetzer in diesem Bereich Stabilität zeigen. Aktuell zieht der Index wieder an und präsentiert sich auch vorbörslich am Donnerstagmorgen stark. Ein weiterer Anstieg bis zur Zielmarke von 22.000 Punkten bleibt wahrscheinlich.

Während darüber hinaus weiteres Aufwärtspotenzial besteht, sollten Long-Positionen zunehmend defensiver gehandelt werden, da eine saisonale Februar-Korrektur weiterhin möglich bleibt – insbesondere in US-Nachwahljahren, in denen diese oft nach dem Valentinstag einsetzt. Die Berichtssaison in den USA läuft heute auf Hochtouren. Quartalszahlen werden unter anderem von Eli Lilly, Roblox, ConocoPhillips, Hershey, Amazon, Philip Morris und Yum erwartet. Bei den Wirtschaftsdaten stehen in der Eurozone um 11:00 Uhr die Einzelhandelsumsätze für Dezember an. Um 13:00 Uhr folgt der Leitzinsentscheid der Bank of England (BoE). Weitere Impulse könnten um 14:30 Uhr durch die Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten sowie durch Reden der Fed-Mitglieder Waller und Daly gesetzt werden. Im anhaltenden Zollstreit der USA mit anderen Staaten dürfte sich die Lage weiter beruhigen. Eine Einigung erscheint zunehmend wahrscheinlich.

Im DAX bieten sich Long-Positionen mit einem Turbo Call der Bank Société Générale (SX0SZR) nach einem Rücklauf im Bereich von 21.450/21.500 Punkten an. Das Kursziel für diese Long-Strategie liegt bei 22.000 Punkten (wobei der Turbo Call bei einem Preis von €7,30 notieren würde). Der Stopp-Loss sollte bei 21.300 Punkten gesetzt werden (entsprechend €0,30 für den Turbo Call), wobei dieser Stopp zügig nachgezogen werden sollte, sobald die Position in den Gewinn läuft.

Trading Idee: DAX Basiswert DAX (ISIN: DE0008469008) Produktgattung Open End Turbo Call Emittent Societe Generale ISIN/WKN Hebelprodukt DE000SX0SZR3 / SX0SZR Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 4,07/4,08€ (06.02.2025, 08:25 Uhr) Basispreis variabel 21.205,90 Punkte Knock-out-Schwelle 21.205,90 Punkte Hebel 52,82 Abstand zum Knock-out 1,72% Stop-Loss Call 0,30€ Ziel Call 7,30€ (+215,00%)

