Trading Idee: ENCAVIS - Jetzt Long-Chance an Unterstützung?

In der vorherigen Analyse zu Encavis hieß es: "Die Aktien von Encavis laufen aktuell erneut zur Unterstützung um 19 Euro zurück und könnten hier erneut ein Verlaufstief bilden und in der Folge, wie bereits zuvor, wieder nach oben abprallen." Das hat bisher gepasst. Die Unterstützungszone um 19 Euro wird zudem durch den 200er-EMA verstärkt, der ebenfalls im Bereich von 19 Euro notiert und eine wichtige Unterstützung bildet. Die Aktien könnten nun nachhaltig an der Unterstützung bei 19 Euro nach oben abprallen und dann Kurs auf das Verlaufshoch bei 21,05 Euro nehmen. Dieses könnte der Aufwärtsbewegung folgend nach oben durchbrochen werden.

Fazit:

Trader könnten auf einen weiteren Hochlauf der Aktien von Encavis bis zum Verlaufshoch bei 21,05 Euro spekulieren. Es bietet sich eine Long-Chance auf die Aktien von Encavis mit einem Best Unlimited Turbo Call (SH3FJ3) der Société Générale an. Das Kursziel befindet sich im Bereich von 21,00 Euro, der Stopp könnte bei 18,50 Euro platziert werden.

Trading Idee: Encavis Basiswert Encavis (ISIN: DE0006095003) Produktgattung Best Unlimited Turbo-Optionsschein Emittent Société Générale ISIN/WKN Hebelprodukt DE000SH3FJ37 / SH3FJ3 Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 5,71€/5,75€ (30.11.2022, 11:50 Uhr) Basispreis variabel 13,80€ Knock-out-Schwelle 13,80€ Hebel 3,53 Abstand zum Knock-out 27,80% Stop-Loss Call 4,71€ Ziel Call 7,21€ (+37,33%)

