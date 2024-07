Trading Idee: EuroStoxx50 - Erholung im Abwärtstrend bietet Short-Chance

Trading Idee

Der EuroStoxx 50 befindet sich aktuell in einer Erholung, aber übergeordnet weiterhin in einem Abwärtstrend. Die laufende Erholung sollte wahrscheinlich im Bereich von 4.850 bis 4.880 Punkten auslaufen und bietet eine Short-Chance.

Weiteren Gegenwind sollte der Euro Stoxx 50 auch durch den schwachen SP 500 und DAX erhalten. Beide Indizes sind angeschlagen und sollten vor einem weiteren Rücklauf stehen. Erholungen sollten nur temporär ablaufen. Zu beachten ist auch die bärische Saisonalität, wo von Anfang August bis Ende Oktober mit eher weiter fallenden Kursen zu rechnen ist, bevor dann die übliche Jahresendrally beginnt. Zudem ist in US-Wahljahren mit verstärkt steigenden Kursen zum Jahresende zu rechnen. Zunächst sollte es nach dem langen Kursanstieg seit Ende Oktober 2023 zu einer Korrektur kommen.

Fazit:

Trader könnten nach der aktuellen Erholung eine Short-Position auf den EuroStoxx 50 mit einem Open End Turbo Short (UM20JX) der UBS im Bereich um 4.900 bis 4.850 Punkte erwägen. Das Kursziel liegt im Bereich von 4.780 Punkten (Kursziel Put: 4,84 Euro). Der Stopp sollte eng gehalten werden und bietet sich bei 4.920 Punkten (Stopp Put: 3,44 Euro) an.

Trading Idee: EuroStoxx 50 Basiswert EuroStoxx 50 (ISIN: DE0008469008) Produktgattung Open End Turbo-Optionsschein Short Emittent UBS ISIN/WKN Hebelprodukt DE000UM20JX9 / UM20JX Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Put (Datum) 4,11/4,12€ (26.07.2024, 12:55 Uhr) Basispreis variabel 5.252,45 Punkte Knock-out-Schwelle 5.252,45 Punkte Hebel 11,77 Abstand zum Knock-out 8,17% Stop-Loss Put 3,44€ Ziel Put 4,84€ (+16,61%)

