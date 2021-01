Trading Idee Öl: Anfällig für Enttäuschungen

Aktuell tobt, je nach Land, die zweite oder sogar schon dritte Infektionswelle, und die fällt vielerorts dramatischer aus als die im März/April 2020. Dennoch sind die Anleger am Ölmarkt bullish.

Nach zwei großen Erholungsschüben hat der Ölpreis inzwischen in etwa das Vorkrisenniveau erreicht. Das liegt natürlich insbesondere an der voranschreitenden Impfung gegen Covid-19, die die Hoffnung weckt, dass eine Normalisierung der Lebensbedingungen im Jahresverlauf die gesamtwirtschaftliche Erholung stark stimulieren könnte, was auch zu einer steigenden Ölnachfrage führen sollte. Da im Sektor in der Krise die Investitionen aber stark zurückgefahren wurden, könnte der Bedarf dann das Angebot übersteigen. Die Energy Information Administration geht davon aus, dass der weltweite Konsum in 2021 um durchschnittlich etwa 0,6 Mio. Barrel pro Tag über der Produktion liegen wird - im letzten Jahr gab es hingegen noch einen Angebotsüberschuss von satten 2,0 Mio. Barrel pro Tag.

Dieses Szenario ist aktuell eine starke Triebfeder für den Ölpreis, der allerdings nach einem kräftigen Anstieg seit Anfang November letzten Jahres inzwischen technisch deutlich überkauft ist. Damit ist der Markt anfällig für Enttäuschungen. Eine solche wäre beispielsweise, wenn die entwickelten Impfstoffe gegen eine der zahlreichen Mutationen, die sich aktuell herausbilden, nicht richtig wirksam wären. Das wäre ein herber Dämpfer für die erhoffte Normalisierung, und damit könnte auch die Ölnachfrage die Erwartungen verfehlen.

Spekulativ orientierte Anleger setzen wegen dieser Marktkonstellation aktuell mit einem Short-Hebelzertifikat auf eine baldige Korrektur am Ölmarkt. Dafür bietet sich ein Turbo Put Optionsschein der Société Générale mit einem Hebel von 5,7 an. Als Kursziel für das Zertifikat halten wir im Fall einer kräftigen Preiskorrektur am Ölmarkt 13,00 Euro erreichbar. Ein adäquater Stopp-Loss liegt bei 5,00 Euro.

• Basiswert: Brent Rohöl ICE Future

• Produktgattung: Knock-out Warrant

• Emittent: Société Générale

• ISIN: DE000CL2ZQX3

• Laufzeit: Open end

• Kurs K.-o.-Put (14.01.21, 10:00 Uhr): 8,25 Euro

• Basispreis variabel: 65,6948 US-Dollar

• Knock-out-Schwelle: 65,6948 US-Dollar

• Hebel: 5,7

• Abstand zum Knock-out: 16,9 %

• Stopp-Loss Put: 5,00 Euro



Die Trading Idee ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister sc consult GmbH. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich.

Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertpapiere den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaig Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere.

Bildquellen: Kokhanchikov / Shutterstock.com