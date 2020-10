Trading Idee S&P 500: Bearishe Tageskerzen warnen vor weiterer Schwäche!

Analyse

Das Verlaufshoch der Aufwärtsbewegung wurde bei 3.550 Punkten erreicht und könnte mit dem vorherigen Verlaufshoch 3.590 Punkten ein bearishes Doppeltopp bilden. Ein großes Umkehrsignal nach dem vorherigen langen Kursanstieg. Auch die jüngsten beiden bearishen Tageskerzen mit dem jeweils langen oberen Schatten und dem kleinen Kerzenkörper weisen auf Kursschwäche und weiter fallende Kurse im S&P 500 hin. Zu beachten ist dabei, dass Aufwärtsbewegungen nur noch leicht über dem 10er-EMA auslaufen, was ein Hinweis dafür ist, dass sich der S&P 500 bereits wieder im Abwärtsmodus befindet.

Was den S&P 500 noch vor einem weiteren Kursrutsch retten könnte, wäre eine Einigung zwischen Demokraten und Republikanern in den USA bei den Verhandlungen um neue Finanzhilfen in der Coronavirus-Krise. Wobei dann aber auch genau zu beachten wäre, wie stark diese Hilfen konkret ausfallen würden. Derzeit haben die Bären das Zepter klar in der Hand und dürften den S&P 500 weiter nach unten drücken.

Fazit:

Trader könnten die jüngste Aufwärtsbewegung im S&P 500 zum Aufbau einer Short-Position nutzen. Es bietet sich eine Short-Position mit einem Open-End Turbo-Optionsschein (VP636T) der Bank Vontobel an. Das Kursziel ist an der Unterstützung bei 3.300 Punkten zu sehen. Der Stopp könnte eng, etwas über dem Widerstand bei 3.500 Punkten platziert werden.

• Basiswert: S&P 500 (ISIN: US78378X1072)

• Produktgattung: Open-End Turbo-Optionsschein

• Emittent: Vontobel

• ISIN/WKN Hebelprodukt: DE000VP636T8 / VP636T

• Laufzeit: Open End

• Kurs K.-o.-Put (Datum): 1,73€/1,74€ (22.10.2020, 15:17 Uhr)

• Basispreis variabel: 3.632,74 Punkte

• Knock-out-Schwelle: 3.632,74 Punkte

• Hebel: 16,73

• Abstand zum Knock-out: 5,77%

• Stopp-Loss Short: 1,04€

• Ziel Short: 2,81€ (+67,42%)



