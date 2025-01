Trading Idee: S&P 500 - CPI-Daten treiben weiter an

Trading Idee

Der SP500 könnte am Vortag mit dem Verlaufstief bei 5.771 Punkten die Korrektur seit dem 18. Dezember beendet haben und vor einem weiteren Kursanstieg stehen. Der übergeordnete Aufwärtstrend ist weiter intakt und auch kurzfristig hat sich die Lage deutlich aufgehellt. Auch positiv aufgenommene PPI-Daten aus den USA für Dezember, die um 14:30 Uhr publiziert wurden, treiben den SP500 vorbörslich weiter an.

Nach der Erholung bleibt das Kursziel weiterhin bei 6.100 Punkten bestehen. Der nächste Anlaufbereich wäre nun der Bereich von 5.900 Punkten am 10er-EMA und darüber bei 5.920 Punkten am 50er-EMA. Geht es weiter höher, wäre ein Kursanstieg bis 6.000 Punkte zu erwarten. Wichtig wäre für den weiteren Kursanstieg, dass der Bereich von 5.830 Punkten nicht mehr unterschritten wird. Kann der SP500 das aktuelle Kursniveau um 5.850 Punkte halten, würde im 1-Stundenchart im weiteren Kursverlauf ein Ausbruch aus der Ichimoku-Wolke erfolgen, was ein bullisches Signal wäre. Ein weiteres bullisches Signal wäre ein Durchbruch über den Widerstand um 5.880 Punkte.

Trader könnten eine Long-Position auf den SP500 erwägen. Es bietet sich eine Long-Position mit einem Turbo Call (HD91XP) der Bank UniCredit um 5.850 Punkte an. Das Kursziel wäre im Bereich von 6.100 Punkten (Kursziel Produkt: 3,56 Euro) zu sehen. Der Stopp könnte bei 5.800 Punkten (Stopp Produkt: 0,63 Euro) platziert werden. Der Stopp sollte schnell in den Gewinn nachgezogen werden.

Trading Idee: S&P 500 Basiswert S&P 500 (ISIN: US78378X1072) Produktgattung Open End Turbo Emittent UniCredit ISIN/WKN Hebelprodukt DE000HD91XP3 / HD91XP Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 1,18/1,19€ (14.01.2025, 15:00 Uhr) Basispreis variabel 5.734,17 Punkte Knock-out-Schwelle 5.734,17 Punkte Hebel 47,37 Abstand zum Knock-out 2,00% Stop-Loss Call 0,63€ Kursziel Call 3,56€ (+218,40%)

