Trading Idee: SP500 - Weiter in Seitwärtsphase

Der SP500 befindet sich seit Anfang Dezember in einer ausgedehnten Seitwärtsphase, wobei sich der Widerstandsbereich um 6.130 Punkte als hartnäckig erweist. Der SP500 konnte hier in den Vortagen zwar zunächst nach oben durchbrechen und bis 6.150 Punkte ansteigen. Dann ging es aber wieder etwas abwärts, wobei der SP500 vorbörslich um 6.130 Punkte notiert.

Der SP500 könnte damit einen Retest des ehemaligen Widerstands um 6.130 Punkte durchführen und in diesem Bereich in der Folge wieder nach oben abprallen, um den kurzfristigen Aufwärtstrend weiter fortzusetzen. Gelingt auch ein Durchbruch über das Verlaufshoch bei 6.150 Punkte, wäre ein weiterer Hochlauf bis 6.200 Punkte zu erwarten. Positiv zu werten ist, dass sich der SP500 deutlich von seinem 50er-EMA bei aktuell 6.019 Punkten nach oben absetzen konnte und auch den 10er-EMA zu verteidigen scheint. Daher ist davon auszugehen, dass der SP500 langsam durch den 10er-EMA nach oben gedrückt wird und vor einem weiteren Anstieg steht. Tiefere Rückläufe sollten im Bereich um den 50er-EMA bei aktuell 6.019 Punkte auslaufen, wobei sich die Lage für den SP500 unter dem 50er-EMA wieder eintrüben würde.

Trader könnten eine Long-Position auf den SP500 erwägen. Es bietet sich eine Long-Position mit einem Turbo Call (MJ8ABL) der Bank Morgan Stanley um 6.130 Punkte an. Das Kursziel wäre im Bereich von 6.200 Punkten (Kursziel Produkt: 2,50 Euro) zu sehen. Der Stopp könnte bei 6.030 Punkten (Stopp Produkt: 0,88 Euro) platziert werden. Der Stopp sollte schnell in den Gewinn nachgezogen werden.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stop-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht im SP500 investiert.

Trading Idee: S&P 500 Basiswert S&P 500 (ISIN: US78378X1072) Produktgattung Open End Turbo Emittent Morgan Stanley ISIN/WKN Hebelprodukt DE000MJ8ABL2 / MJ8ABL Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 3,60/3,61€ (20.02.2025, 13:50 Uhr) Basispreis variabel 5.941,49 Punkte Knock-out-Schwelle 5.941,49 Punkte Hebel 31,01 Abstand zum Knock-out 3,10% Stop-Loss Call 0,88€ Kursziel Call 2,50€ (+35,77%)

