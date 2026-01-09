Wochenausblick – Auftakt der Berichtssaison: Bankenzahlen und Inflationsdaten im Rampenlicht.

Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten Quartalszahlen und mehr Diese Woche erwartet uns eine Menge spannender Quartalszahlen und Konjunkturdaten Alle wichtigen Termine haben wir für Sie im HSBC Wochenausblick zusammengestellt