DAX25.262 +0,5%Est505.997 +1,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,16 -0,7%Nas23.671 +0,8%Bitcoin77.862 +0,2%Euro1,1637 ±0,0%Öl63,34 +1,0%Gold4.510 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Bayer BAY001 Amazon 906866 Infineon 623100 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen gehen stärker ins Wochenende -- DAX schließt nach Rekord höher -- Tilray übertrifft Erwartungen -- TUI, Alphabet, BMW, BioNTech, Rheinmetall, DroneShield, Rio Tinto, Merck & Co. im Fokus
Top News
BVB-Aktie: Frankfurt gegen Dortmund 3:3 BVB-Aktie: Frankfurt gegen Dortmund 3:3
Fidelity-Ausblick 2026: Das sind die Qualitätsaktien in unsicheren Zeiten Fidelity-Ausblick 2026: Das sind die Qualitätsaktien in unsicheren Zeiten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Wochenausblick – Auftakt der Berichtssaison: Bankenzahlen und Inflationsdaten im Rampenlicht.

11.01.26 12:00 Uhr

Werbemitteilung unseres Partners
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich

Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten Quartalszahlen und mehr Diese Woche erwartet uns eine Menge spannender Quartalszahlen und Konjunkturdaten Alle wichtigen Termine haben wir für Sie im HSBC Wochenausblick zusammengestellt