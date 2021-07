Starkes Auftaktquartal

Dank der Expansion in neue Länder und einer starken Nachfrage nach neuen Kollektionen und Modemarken kletterte der Umsatz im Auftaktquartal um 65,5 Prozent auf 422,1 Mio. Euro. "Der erfolgreiche Börsengang im Juni hat unseren Bekanntheitsgrad als auch unsere Finanzkraft weiter erhöht", sagte Firmenchef Tarek Müller sichtlich zufrieden. Inzwischen zählt About You 9,2 Mio. aktive Kunden und damit 42 Prozent mehr als noch im Februar. Weil auch das zweite Quartal stark angelaufen ist, wird der Börsenneuling optimistischer für das Gesamtjahr. Es sei realistisch, beim angepeilten Umsatzplus von 40 bis 50 Prozent die obere Grenze von 1,75 Mrd. Euro zu erreichen, so Müller. Schwarze Zahlen bedeutet das aber noch nicht. Operativ wird wegen hoher Investitionen in den Ausbau des Geschäfts weiterhin ein Verlust von 70 Mio. Euro erwartet - und damit fast doppelt so viel wie im Vorjahr. Im ersten Geschäftsquartal fiel ein Minus von 12,3 Mio. Euro an (Vorjahr: 10,7 Mio.) Die Börse scheint sich daran nicht sonderlich zu stören. Der Verlust steigt zwar, allerdings steigt der Umsatz deutlich schneller. Die Marge verbesserte sich dadurch von minus 4,2 auf minus 2,9 Prozent. Das B2B-Segment Tech, Media and Enabling, in dem About You eine digitale White-Label-Platt¬form für Kunden anbietet, ist zudem bereits profitabel. Darüber hinaus machte Müller deutlich, dass beim Wachstum noch jede Menge Luft nach oben ist. "Wir sehen noch ganz viel Potenzial in unseren bestehenden 26 Märkten, und darauf werden wir uns weiter voll fokussieren", sagte er. Der Discounter (ISIN DE000DFQ1687) aus ZJ 24.2021 bleibt spannend!





