Zwei künftige deutsche Elektromobilität-Stars

IPCEI ist die Abkürzung für "Important Project of Common European Interest". Dabei handelt es sich um ein transnationales, wichtiges Vorhaben von gemeinsamem europäischen Interesse, das mittels staatlicher Förderung einen wichtigen Beitrag zu Wachstum, Beschäftigung und Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie und Wirtschaft leistet.

Bereits am 26. Januar 2021 hatte die Europäische Kommission das von Deutschland koordinierte zweite europäische Großvorhaben zur Batteriezellfertigung mit dem Titel "European Battery Innovation - EuBatIn" genehmigt. Damit ist der Weg frei für die Förderung von elf Unternehmen mit Standorten in Deutschland durch das BMWi und von insgesamt 42 Unternehmen aus zwölf Mitgliedstaaten von ihren jeweiligen Regierungen. Ziel ist es, eine wettbewerbsfähige, innovative und nachhaltige Batterie-Wert-schöpf¬ungskette in Deutschland und Europa aufzubauen.

ElringKlinger wird durch die Entwicklung und Industrialisierung eines innovativen Zellgehäusedesigns zu einer wettbewerbsfähigen, europäischen Batteriewertschöpfungskette beitragen. Durch das neuartige Design werden die Bauteilanzahl und -komplexität dieser Zellgehäuse und der notwendige Verbrauch an energieintensiven Rohstoffen wie Aluminium und Kupfer reduziert. ElringKlinger wird so einen nachhaltigen Beitrag zur einer klimaneutralen, europäischen Batteriezellfertigung leisten.

Auch abgesehen davon ist ElringKlinger in der Spur: Der Autozulieferer rechnet nach guten Geschäften im ersten Quartal für 2021 nun mit Marge auf Basis des Ergebnisses vor Zinsen und Steuern (Ebit) zwischen 5 und 6 Prozent statt 4 bis 5 Prozent. Beim Umsatz aus eigener Kraft rechnet das Unternehmen weiterhin mit einer Entwicklung in etwa auf Marktniveau. Wer den Mini von Morgan Stanley aus ZJ 13.2021 hat, kann investiert bleiben - der Gewinn seit der Empfehlung beträgt gut 20 Prozent. Alternativ bietet sich ein Papier mit höherem Hebel von BNP an (ISIN DE000PF4B1Q0).

Der Manz-Konzern wiederum beabsichtigt in seinem Projekt "Lithium-Batteriefabrik der Zukunft" hocheffiziente Maschinen und Prozesse zur vollautomatisierten Herstellung von Lithiumbatterien der Generationen 3 und 4 zu entwickeln. Die Herstellprozesse und die dazugehörigen Anlagen basieren auf einem neuen, digitalisierten und kostengünstigen Geschäftsmodell. Manz wird somit einen wirksamen Beitrag zum Aufbau einer nachhaltigen und wettbewerbsfähigen Batterieindustrie in Europa leisten. Für 2021 geht der Vorstand aufgrund der insgesamt positiven Branchenaussichten in den für Manz relevanten Ländern und Märkten von einem geringen bis moderaten Umsatzanstieg und einer Ebitda-Marge im oberen, positiven einstelligen Prozentbereich aus. Aufgrund der hohen Auftragseingänge vor allem im Bereich Elektromobilität mutet die Prognose eher vorsichtig an. Daher sollten sich auch bei Manz weiterhin Long-Investments auszahlen (ISIN DE000PF8HTL0).





Wolfgang Raum ist seit Mitte 2005 Chefredakteur des ZertifikateJournal Deutschland. Insgesamt kann Raum auf mehr als 15 Jahre Berufserfahrung im Kapitalmarkt-Journalismus verweisen. Unter anderem war der 41-Jährige mehr als fünf Jahre für das Anlegermagazin CAPITAL Depesche verantwortlich. Neben seiner wöchentlichen Kolumne in der „Euro am Sonntag“ ist er regelmäßig als Experte in TV-Shows zu Gast, beispielsweise bei Bloomberg.TV und der 3satBörse. Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.