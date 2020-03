Corona-Effekt: Fed senkt überraschend Leitzins

Die US-Notenbank hat ihre Geldpolitik unerwartet rasch gelockert und den Leitzins gesenkt. Wie die Federal Reserve am Abend mitteilte, sinkt die Zielspanne Fed Funds Rate um 50 Basispunkte auf 1,00 bis 1,25 (zuvor: 1,50 bis 1,75) Prozent. Fed-Chairman Jerome Powell hatte bereits am vergangenen Freitag eine geldpolitische Reaktion auf die Ausbreitung des Coronavirus in Aussicht gestellt. Es war die erste Zinsentscheidung seit 2008, die die Fed außerhalb einer turnusmäßigen FOMC-Sitzung gefällt hat. Die Entscheidung fiel einstimmig.

Die Fed erklärte außerdem, sie werde die Entwicklungen und deren Implikationen für den Wachstumsausblick genau beobachten, ihre Instrumente einsetzen und wie erforderlich handeln, um die Wirtschaft zu stützen. Für 17.00 Uhr MEZ wurde eine Pressekonferenz mit Powell angesetzt.

Am Dienstag hatten die Finanzminister und Notenbankgouverneure der sieben wichtigsten Industrieländer (G7) bekräftigt, dass die Notenbanken ihre jeweiligen Mandate erfüllen würden. Die nächste reguläre Sitzung des Offenmarktausschusses (FOMC) findet am 17. und 18. März statt.

Redaktion finanzen.net / Dow Jones

Bildquellen: tlegend / Shutterstock.com, Mesut Dogan / Shutterstock.com