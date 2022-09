Inflationsbekämpfung: US-Notenbank Fed erhöht Leitzins wie erwartet - Fed kündigt weitere Zinserhöhungen an

Laut Mitteilung der Währungshüter wird demnach der Leitzins um 0,75 Prozent auf eine Spanne von 3 bis 3,25 Prozent erhöht.

Bereits im Juni und Juli hatte die Fed den Leitzins um 0,75 Prozentpunkte angehoben. Es sind ungewöhnlich große Zinsschritte. Gewöhnlich zieht es die Fed vor, den Leitzins in Schritten von 0,25 Prozentpunkten anzuheben.

In diesem Jahr hat die Fed den Leitzins bereits fünf Mal angehoben. Zu Jahresbeginn hatte er noch in einer Spanne von 0,0 bis 0,25 Prozent gelegen. Hintergrund der deutlichen Straffung ist die sehr hohe Inflation. Im August lag die Inflationsrate in den USA bei 8,3 Prozent. Die Fed strebt eine Rate von lediglich zwei Prozent an.

Fed spricht sich für weitere Zinserhöhungen aus

Die US-Notenbank Federal Reserve scheint ihren Kampf gegen die hohe Inflation intensivieren zu wollen. Für dieses und kommendes Jahr gehen die Mitglieder des geldpolitischen Ausschusses unter dem Strich von mehr Zinserhöhungen aus. Wie aus Projektionen der Fed vom Mittwoch hervorgeht, dürfte der Leitzins Ende dieses Jahres bei 4,4 Prozent liegen. Ende des kommenden Jahres werden etwa 4,6 Prozent erwartet.

Bisher waren die Werte deutlich niedriger. Sie hatten 3,4 Prozent beziehungsweise 3,8 Prozent betragen. Bei den Projektionen handelt es sich um rechnerische Werte, die sich aus den Einschätzungen der einzelnen Notenbankmitglieder ergeben.

Ihre Inflationsprognosen hob die Fed ebenfalls an. Für dieses Jahr wird eine Inflationsrate von 5,4 Prozent und für das kommende Jahr von 2,8 Prozent erwartet. Bisher lagen die Erwartungen bei 5,2 und 2,6 Prozent. Die Erwartungen für das Wirtschaftswachstum wurden deutlich von 1,7 auf 0,2 Prozent (2022) und von 1,7 auf 1,2 Prozent (2023) reduziert.

