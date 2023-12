EZB-Direktorin Schnabel bezweifelt weitere Zinserhöhungen

Wegen Inflationszahlen

Die Europäische Zentralbank (EZB) muss nach Aussage von EZB-Direktorin Isabel Schnabel keine weiteren Zinserhöhungen mehr in Aussicht stellen.

Schnabel sagte der Nachrichtenagentur Reuters: "Die jüngsten Inflationszahlen haben einen weiteren Zinsanstieg eher unwahrscheinlich gemacht." Schnabel hatte kürzlich noch argumentiert, dass "die letzte Meile" auf dem Weg zu 2 Prozent Inflation schwer werden könnte. Angesprochen darauf, sagte sie: "Wenn sich die Fakten ändern, ändere ich meine Meinung."

Angesichts der sich rasch ändernden Inflationszahlen sollte der EZB-Rat auch davon absehen, den Märkten eine zu weit in die Zukunft reichende Guidance zu geben. "Wir sind viele Male in beide Richtungen überrascht worden", sagte Schnabel und fügte hinzu: "Wir sollten vorsichtig damit sein, Statements über die Dinge abzugeben, die in sechs Monaten passieren werden. Gleichwohl warnte die als geldpolitischer Falke bekannte EZB-Direktorin davor, jetzt schon den Sieg über die Inflation zu erklären.

FRANKFURT (Dow Jones)