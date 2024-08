Festgeld im Fokus: Sichern Sie sich Top-Zinsen von bis zu 3,3 %

Zins-Tipp!

Der Festgeldmarkt bietet derzeit Renditen von bis zu 3,3 %, was eine hervorragende Gelegenheit für vorausschauende Anleger darstellt. Unser exklusiver Vergleich stellt Ihnen die attraktivsten Angebote vor und bietet die notwendigen Details, damit Sie Ihr Kapital optimal investieren können. Erfahren Sie, welche Laufzeiten besonders rentabel sind und welche Faktoren entscheidend sind, um Ihre Erträge zu maximieren.

Sicher und planbar: Festgeldkonten bieten eine hervorragende Möglichkeit, Geld zu sparen und dabei von festen Zinssätzen zu profitieren. Doch welche Anbieter bieten die besten Konditionen? In unserem Vergleich analysieren wir detailliert die Festgeld-Angebote.

Die top Festgeld-Angebote im Überblick

Flexibilität und attraktive Zinsen bei der Bank of Scotland*:

Die Bank of Scotland * bietet einen Zinssatz von bis zu 3,30 % p.a. für eine Laufzeit von 6 Monaten. Der Anlagebetrag ist flexibel und kann zwischen 100 € und 500.000 € liegen. Ein großer Vorteil ist die garantierte Verzinsung über die gesamte Laufzeit. Die Kontoeröffnung erfolgt schnell und einfach online, ohne Papierkram. Das Konto wird kostenlos geführt, und die Einlagen sind bis zu 100.000 € pro Person abgesichert. Am Ende der Laufzeit wird der Anlagebetrag plus Zinsen automatisch auf das Referenz-Tagesgeldkonto überwiesen, und es besteht die Möglichkeit, mehrere Festgeldkonten mit unterschiedlichen Laufzeiten parallel zu führen.

TF Bank*: Hohe Zinsen und Neukundenbonus

Suresse Direkt Bank*: Attraktive Zinssätze und flexible Laufzeiten

Fazit

Die TF Bank * bietet einen Zinssatz von 3,20 % p.a. für eine Laufzeit von 12 Monaten. Ein attraktiver Aspekt ist der Bonus für Neukunden, der sich nach der Anlagehöhe richtet. Die Mindestanlage beträgt 5.000 €, und die Einlagen sind bis zu 1.050.000 Schwedische Kronen (rund 100.000 €) durch die schwedische staatliche Einlagensicherung geschützt. Die Kontoführung ist kostenlos, und Kunden können ihren Kontostand sowie Kontobewegungen jederzeit online einsehen. Die TF Bank *, eine etablierte schwedische Bank mit internationaler Präsenz, ist an der Stockholmer Börse gelistet.Die Suresse Direkt Bank * bietet einen attraktiven Zinssatz von bis zu 3,30 % p.a. für Festgeldanlagen mit einer Laufzeit von einem Jahr. Die Mindestanlage beträgt 1.000 €, und es können Beträge bis zu 1 Million € angelegt werden. Die Einlagen sind durch die europäische Einlagensicherung bis zu 100.000 € pro Kunde geschützt. Ein weiterer Vorteil ist die jährliche Zinszahlung auf das zugehörige Tagesgeldkonto, was einen kontinuierlichen Zinseszins-Effekt ermöglicht. Die Kontoeröffnung erfolgt bequem online, und es fallen keine Kontoführungsgebühren an.

Für Sparer, die nach sicheren und rentablen Anlagemöglichkeiten suchen, bieten alle drei Banken attraktive Festgeld-Angebote mit spezifischen Vorteilen. Die Bank of Scotland* punktet mit hoher Flexibilität und einem sehr guten Zinssatz bei kurzer Laufzeit. Die Suresse Direkt Bank* überzeugt durch hohe maximale Anlagesummen und jährliche Zinszahlungen, während die TF Bank* durch hohe Zinsen und einen Neukundenbonus besticht. Es lohnt sich, die individuellen Konditionen und Anforderungen zu prüfen, um die beste Entscheidung für die persönliche Anlagestrategie zu treffen.

Noch nicht das Passende dabei? Die aktuell besten Festgeldangebote finden Sie außerdem in unserem Festgeld-Vergleich.