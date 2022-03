Nasdaq 100®: Wie sind die Aussichten für Tech-Werte? - Zertifikate Aktuell vom 17.03.2022

17.03.2022 16:50:00

Werbung

Wie haben sich die Börsen in den USA in diesem schwankungsanfälligen Umfeld entwickelt? Welche Perspektive bieten die Tech-Werte aktuell? Gerade die Nasdaq® hatte in den letzten Monaten sehr sensibel auf geldpolitische Äusserungen reagiert. Nun hat die Fed den Leitzins angehoben. Wie stark dürfte die Notenbank den geldpolitischen Kurs in diesem Jahr straffen? Christian Köker, HSBC Deutschland, erklärt in dieser Ausgabe der Anlage Idee, welche Faktoren die weitere Entwicklung beim Nasdaq 100® beeinflussen dürften und wie Anleger mit Zertifikaten auf die Tech-Werte setzen können. ►Weitere Infos: https://grp.hsbc/6051KltY3 ►Lesen Sie bitte die Werbe- und Lizenzhinweise unter https://grp.hsbc/6052KltYO #nasdaq #trading #discountzertifikate

Aktuelle Videos

Neueste Videos

Börse Stuttgart Videos

Meistgeklickte Videos