NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Hugo Boss nach mittelfristigen Zielen auf "Sell" mit einem Kursziel von 66,30 Euro belassen. Nach diesen dürfte die Konsensprognose für den operativen Gewinn (Ebit) um einen mittleren einstelligen Prozentwert steigen, schrieb Analyst Alberto D'Agnano am Donnerstag in einer ersten Einschätzung. Da es bislang vom Modekonzern kaum Details zu Einsparplänen gebe, dürfte der in Aussicht gestellte Anstieg der Margen aus dem Umsatzwachstum herrühren./bek/gl



Datum der Analyse: 15.11.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.