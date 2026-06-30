AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie
Marktkap. 143,42 Mrd. EURKGV 17,98 Div. Rendite 1,47%
WKN A2ASUV
ISIN BE0974293251
Symbol BUDFF
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für AB Inbev von 68 auf 70 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Zahlen des Brauereikonzerns am 30. Juli dürften eher durchwachsen ausfallen, schrieb Mitch Collett in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Dem Gegenwind durch Kalender- und Währungseffekte stehe der vermutliche Rückenwind durch die Fußball-Weltmeisterschaft gegenüber./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
70,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
71,56 €
|Abst. Kursziel*:
-2,18%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
71,78 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,48%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
84,10 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|10:16
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|30.06.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|UBS AG
|30.06.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|Bernstein Research
|30.06.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:16
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|30.06.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|UBS AG
|30.06.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|Bernstein Research
|30.06.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.06.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|UBS AG
|30.06.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|Bernstein Research
|30.06.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.06.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|Bernstein Research
|06.11.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|31.10.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|09.10.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|21.09.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|07.08.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|10:16
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|07.04.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|09.01.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG