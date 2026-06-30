DAX 25.050 +0,2%ESt50 6.322 -0,1%MSCI World 4.821 -0,1%Top 10 Crypto 7,6905 +2,4%Nas 26.214 +1,5%Bitcoin 51.496 +0,4%Euro 1,1399 -0,2%Öl 71,84 -1,5%Gold 3.974 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 SpaceX A42D4F Volkswagen (VW) vz. 766403 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Micron Technology 869020 Allianz 840400 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BMW 519000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX setzt sich über 25.000 Punkten fest -- Gewinne in Asien -- Chipaktien mit Rekordquartal -- Kryptogeschäfte bringen Trump 1 Mrd. Dollar -- Goldpreis, Lime, Bayer, Samsung, SK hynix, adidas im Fokus
Top News
Siemens mit Doppel-Impuls: Milliarden-Invest in Hessen und neues Rückkaufprogramm - Aktie dennoch unter Druck Siemens mit Doppel-Impuls: Milliarden-Invest in Hessen und neues Rückkaufprogramm - Aktie dennoch unter Druck
Bayer-Aktie etwas schwächer: Warum der Konzern US-Zölle auf Glyphosat aus China fordert Bayer-Aktie etwas schwächer: Warum der Konzern US-Zölle auf Glyphosat aus China fordert
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
71,78 EUR -0,62 EUR -0,86 %
STU
66,26 CHF -0,98 CHF -1,45 %
BRX
finanzen.net zero
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 143,42 Mrd. EUR

KGV 17,98 Div. Rendite 1,47%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2ASUV

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN BE0974293251

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BUDFF

Deutsche Bank AG

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold

10:16 Uhr
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
Aktie in diesem Artikel
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
71,78 EUR -0,62 EUR -0,86%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für AB Inbev von 68 auf 70 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Zahlen des Brauereikonzerns am 30. Juli dürften eher durchwachsen ausfallen, schrieb Mitch Collett in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Dem Gegenwind durch Kalender- und Währungseffekte stehe der vermutliche Rückenwind durch die Fußball-Weltmeisterschaft gegenüber./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold

Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
71,56 €		 Abst. Kursziel*:
-2,18%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
71,78 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,48%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
84,10 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

10:16 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold Deutsche Bank AG
30.06.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy UBS AG
30.06.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform Bernstein Research
30.06.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.06.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

finanzen.net Aktien-Prognosen So schätzen Analysten die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie ein So schätzen Analysten die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie ein
TraderFox Stocks in Action: AB Inbev, Vestas, Siemens Energy, BASF und Knorr-Bremse.
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 10 Jahren bedeutet
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
TraderFox Anpfiff fürs Depot: Mit diesen Aktien spielt die Fußball-WM 2026 die Börse an!
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investition von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 10 Jahren bedeutet
finanzen.net AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Mai
Zacks Here's Why Anheuser-Busch Inbev (BUD) is a Strong Value Stock
Zacks Here's Why Anheuser-Busch Inbev (BUD) is a Strong Momentum Stock
Zacks Here's Why Anheuser-Busch Inbev (BUD) is a Strong Value Stock
Zacks Here's Why Anheuser-Busch Inbev (BUD) is a Strong Growth Stock
Zacks Here's Why Anheuser-Busch Inbev (BUD) is a Strong Momentum Stock
Zacks Here's Why Anheuser-Busch Inbev (BUD) is a Strong Growth Stock
Korea Times AB InBev makes history with 3rd Creative Marketer of Year title
Zacks Why Anheuser-Busch Inbev (BUD) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
RSS Feed
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) zu myNews hinzufügen