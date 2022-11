Nach Darstellung der Analysten Julien Desrosiers und Matthias Greiffenberger von GBC hat die Advanced Blockchain AG in den ersten 6 Monaten des Geschäftsjahres 2022 (per 31.12.) den Umsatz erwartungsgemäß deutlich auf 23,4 Mio. Euro gesteigert. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und das positive Rating.

Nach Analystenaussage habe die Advanced Blockchain AG in der ersten Jahreshälfte 2022 ein EBITDA von 0,88 Mio. Euro (HJ 2021: 1,56 Mio. Euro) erzielt, was einer EBITDA-Marge von 3,8 Prozent (HJ 2021: 73,8 Prozent) entspreche. Die größte Kostenposition sei der Materialaufwand mit 21,49 Mio. Euro gewesen. Insgesamt habe das Unternehmen ein Nettoergebnis von -0,54 Mio. Euro erzielt. Zudem verfüge Advanced Blockchain über eine sehr schlanke Bilanz. Das Eigenkapital im Konzern habe 12,97 Mio. Euro betragen, was einer Eigenkapitalquote von 57,6 Prozent entspreche. Nach Aussage der Analysten strebe das Management trotz des Verlustes im ersten Halbjahr an, das Geschäftsjahr 2022 profitabel zu beenden. Zudem stehe das Portfolio noch am Anfang und habe ein großes Potenzial, sich dynamisch zu entwickeln. Darüber hinaus gebe es nach Einschätzung von GBC noch unveröffentlichte Portfoliopositionen. Insgesamt bestätige das Analystenteam den errechneten Unternehmenswert von rund 83 Mio. Euro gemäß NAV. Bei 3,79 Millionen ausstehenden Aktien entspreche dies einem Wert je Aktie von 21,99 Euro. Aufgrund der schwierigen Kryptomärkte habe GBC aber einen zusätzlichen Abschlag auf den ermittelten Fair Value vorgenommen. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel von 10,00 Euro und erneuern das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 08.11.2022, 14:35 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 08.11.2022 um 09.30 Uhr fertiggestellt und 08.11.2022 um 10:45 Uhr erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/25841.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.