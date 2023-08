GBC

Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Julien Desrosiers von GBC hat die Hauptversammlung der Advanced Blockchain AG allen Beschlüssen mit großer Mehrheit zugestimmt. In der Folge erneuern die Analysten das Kursziel und bestätigen das positive Rating.

Nach Analystenaussage sei zudem der CEO-Vertrag mit Simon Telian bis Ende 2026 verlängert worden. Telian habe in seiner bisherigen Amtszeit als Vorstandsvorsitzender bewiesen, dass er in der Lage sei, das Unternehmen erfolgreich durch turbulente Phasen zu navigieren. Das Unternehmen habe sich den hohen Inflationsraten und der starken Volatilität in den Blockchain- und Aktienmärkten stellen müssen. Die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Telian signalisiere laut GBC eine Kontinuität in der Unternehmensstrategie, um langfristiges Wachstum zu sichern. Mit Rüdiger Andreas Günther sei ein hochkarätiges Aufsichtsratsmitglied gewonnen worden. Günther übernehme auch den Aufsichtsratsvorsitz. Die Ernennung von Sebastian Markowsky, Dr. Marcel Tyrell und Håkan Saltin als neue Mitglieder des Aufsichtsrats bringe zusätzliche Fachkenntnisse und Erfahrung in das Gremium ein. Die Nachricht, dass Scherzer & Co. AG die Investition in Advanced Blockchain erhöht habe, könne laut dem Analystenteam das Vertrauen der Anleger weiter stärken. Zusammenfassend lasse dies alles auf eine strategische Stärkung des Unternehmens schließen. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel von 11,00 Euro und erneuern das Rating „Kaufen“.



