ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Amadeus IT auf "Underperform" mit einem Kursziel von 48,63 Euro belassen. Der Softwareanbieter für Flugbuchungssysteme sei anfällig dafür, falls Netzwerkfluggesellschaften in der laufenden Viruskrise Marktanteile an die Billigflieger verlieren, schrieb Analyst Neil Glynn in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sei besorgt um die Situation in Asien und zunehmend auch in Europa./tih/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2020 / 22:05 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2020 / 04:04 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.