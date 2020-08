FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Barclays nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 135 Pence belassen. Die Kennziffern der britischen Großbank seien nahezu durch die Bank weg unerwartet gut ausgefallen, schrieb Analyst Robert Noble in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Insofern sei der deutliche Kursrückgang in Reaktion darauf ungerechtfertigt./edh/la