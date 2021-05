ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Barclays nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 195 Pence belassen. Die Bank habe einen deutlich über den Erwartungen liegenden Vorsteuergewinn für das erste Quartal bekannt gegeben, schrieb Analyst Jason Napier in einer am Freitag vorliegenden ersten Schnelleinschätzung. Die Bilanz sei nach wie vor in guter Verfassung. Der Ausblick schaffe Spielraum für Investitionen und Restrukturierungen./ck/tih