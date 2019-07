NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat Barclays auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 180 Pence belassen. Für die britischen Banken bleibe der Brexit das dominierende Risiko, schrieben die Analysten in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Sie bevorzugen daher weiter Banken wie Lloyds, die stärker im Privatkunden- als im Firmenkundengeschäft aktiv sind. Barclays sei dagegen hinter der Royal Bank of Scotland (RBS) das Institut mit dem höchsten Anteil von Unternehmenskrediten. Das Institut dürfte indes im Bereich Investmentbanbking für das zweite Quartal neben den US-Banken Citigroup und JPMorgan die beste Entwicklung vorweisen./gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.07.2019 / 17:52 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2019 / 00:20 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.