HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Baywa von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 52,70 auf 41,00 Euro gesenkt. In diesem Jahr sei der Agrarhändler mit seinem Geschäft auf Rekordkurs, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Jahr 2023 dürfte dann aber anders verlaufen. Mit steigenden Zinsen zögen erste dunkle Wolken am Himmel auf./tih/ajx