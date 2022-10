FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Baywa auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 54 Euro belassen. Der Münchner Mischkonzern habe die Gewinnprognose erneut und deutlich angehoben, schrieb Analyst Axel Herlinghaus in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies und der auf Basis vorläufiger Zahlen für die ersten neun Monate ermittelte Gewinn vor Zinsen und Steuern indizierten klar und deutlich, dass die verschiedenen "Segment-Ru?ckenwinde" der Konzern-GuV zumindest auch in der zweiten Jahreshälfte kräftig ins aufgespannte Segel blasen dürften./la/bek