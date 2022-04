FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Biontech von 225 auf 200 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Trotz leicht gestiegener Schätzungen nach den Geschäftszahlen des Impfstoffherstellers kappte Analyst Emmanuel Papadakis sein Kursziel aufgrund sinkender Risikobereitschaft im Biotech-Bereich und fallender Bewertungsmultipliktoren in den kommenden Jahren. Dies schrieb der Experte in einer am Freitag vorliegenden Studie./ag/la