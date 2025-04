Deutsche Bank AG

BioNTech (ADRs) Buy

11:46 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Biontech mit einem Kursziel von 140 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die Harmoni-6-Studie von Akeso und Summit mit ihrem Antikörper an Lungenkrebspatienten habe positive Signale für den Wirkstoffansatz gesendet, den auch Biontech mit BNT327 verfolge, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.04.2025 / 08:02 / CEST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

