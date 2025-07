BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) verteuert sich am Nachmittag

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von BioNTech (ADRs). Das Papier von BioNTech (ADRs) konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,3 Prozent auf 108,56 USD.

Um 15:52 Uhr wies die BioNTech (ADRs)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 108,56 USD nach oben. In der Spitze legte die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 108,78 USD zu. Bei 108,28 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Von der BioNTech (ADRs)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 14.415 Stück gehandelt.

Am 18.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 131,24 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,89 Prozent könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 76,55 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 29,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem BioNTech (ADRs) seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 135,33 USD für die BioNTech (ADRs)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte BioNTech (ADRs) am 05.05.2025 vor. BioNTech (ADRs) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,82 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,42 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 192,39 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 203,61 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte BioNTech (ADRs) am 04.08.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der BioNTech (ADRs)-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 10.08.2026.

Experten gehen davon aus, dass BioNTech (ADRs) im Jahr 2025 -4,845 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

