MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Ceconomy von "Reduce" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 2 auf 4 Euro verdoppelt. Der Elektronikhändler habe im April zwar alle Filialen schließen müssen wegen der Pandemie des Coronavirus, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Mittlerweile seien sämtliche Geschäfte aber wieder geöffnet. Damit dürften sich auch die Umsätze wieder erholen./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2020 / 16:54 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST



