Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die Cenit AG im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2021 (per 31.12.) wegen unverändert pandemiebedingter Belastungen einen Umsatzrückgang um fast 8 Prozent auf 36,2 Mio. Euro verbucht. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und erneuern das positive Votum.

Nach Analystenaussage werde auf die einzelnen Produktgruppen heruntergebrochen eine vergleichsweise konstante Entwicklung der Fremdsoftware-Umsätze sichtbar. Bei den Eigensoftware-Umsätzen liege der Rückgang bei 2,4 Prozent. Dementgegen seien die Beratungs-/Service-Umsätze aufgrund von noch fehlenden bzw. verschobenen Aufträgen erwartungsgemäß deutlich um -22,2 Prozent gesunken. Laut GBC habe sich das EBIT auf -0,52 Mio. Euro (Q1 2020: 0,81 Mio. Euro) und das Periodenergebnis auf -0,51 Mio. Euro (Q1 2020: 0,47 Mio. Euro) vermindert. Mit Veröffentlichung des Q1-Berichts sei die Guidance für das Geschäftsjahr 2021 bestätigt worden. Unverändert erwarte das Management demnach einen Umsatz von 152 Mio. Euro und ein EBIT von etwa 4,9 Mio. Euro. In der Folge behalten die Analysten ihr DCF-Bewertungsmodell unverändert bei und erneuern das Kursziel von 17,80 Euro sowie das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 17.05.2021, 11:30 Uhr)



