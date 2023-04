GBC

CENIT Kaufen

12:09 Teilen

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die Cenit AG im Geschäftsjahr 2022 (per 31.12.) den Umsatz deutlich um 11 Prozent auf über 162 Mio. Euro gesteigert und dabei von der Akquisition der ISR Information Products AG profitiert. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel und erneuern das positive Votum.

Nach Analystenaussage habe sich trotz der deutlichen Umsatzsteigerung das EBIT jedoch nur um 1,1 Prozent auf 6,31 Mio. Euro verbessert. Dies liege insbesondere an gestiegenen Kosten im Zusammenhang mit dem ISR-Erwerb, an höheren Reise- und Fahrzeugkosten, an höheren Projektkosten für neue Software und an Einmaleffekten aus der Reorganisation der Gesellschaft. Für 2023 erwarte das Management einen Umsatz von rund 180 Mio. Euro und ein EBIT von mehr als 9,5 Mio. Euro. Zugleich habe das Unternehmen die Agenda „CENIT 2025“ bestätigt, in der bis 2025 Umsatzerlöse von ca. 300 Mio. Euro und ein Anstieg der EBIT-Marge auf 8 bis 10 Prozent erwartet werden. In den Umsatz- und Ergebnisschätzungen orientiere sich das Analystenteam an der Unternehmens-Guidance. Im Rahmen eines DCF-Bewertungsmodells ermitteln die Analysten ein neues Kursziel von 19,75 Euro (zuvor: 18,20 Euro) und erneuern das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 06.04.2023, 12:00 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 06.04.2023 um 09:58 Uhr fertiggestellt und erstmals am 06.04.2023 um 11:30 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/26745.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com